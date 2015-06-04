Dolar 2,70’i gördü, Euro 3 lirayı aştı

Güne yükselişle başlayan dolar, bir ay aradan sonra yeniden 2.70 liranın üzerine çıkarak 2.7012 lirayı gördü. Euro da dün 3.0 liranın üzerine yeniden çıktıktan sonra, bu sabah 3.0425 liraya kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomide büyümenin sürdüğü ve görünümün iyimser olduğuna ilişkin saptamaları üzerine dolar yeniden yükselişe geçti.

Analistler, Fed raporunda ortaya koyulan iyimser tablonun, ABD ekonomisinin yılın başında düşük performanstan toparlanabileceği sinyallerini verdiğine ve faiz artırımı için elverişli ortam oluşabileceğine işaret ediyor.