Dolar 2.68'i geçti

ABD Merkez Bankası'dan (Fed) gelen faiz artışının Eylül'de başlayabileceğine ilişkin açıklamalar sonrasında dolar 2.68 lirayı geçti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gülseli Kenarlı'nın haberine göre, bir Fed yetkilisinin, ülke ekonomisinin ilk faiz artışına Eylül ayında hazır olacağını, ikinci artışın da Aralık ayında yapılabileceği yolundaki açıklaması doları destekledi. Güne 2.67 lira düzeyinde başlayan dolar, merkez bankası'nın faizleri sabit tutmasına karşın aynı seyrini korudu; ancak, Fed'den gelen açıklama sonrası 2.68 liranın üzerine çıktı.



Güne 3 lira düzeyinde başlayan Avrupa Birliği para birimi Euro ise gün içinde 3 liranın hemen altına indi. Euro daha soran 3 lira düzeyindeki hareketini sürdürdü. Borsaİstanbul Endeksi ise günü yüzde 0.43 düşüşle 83 bin 68 puandan kapadı.

'Dolar 2.65 liranın altını görmez'

Global Menkul Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, Merkez Bankası para Politikası Kurulu'nun (PPK) çekirdek enflasyon ile ilgili paragrafının tamamen değiştiğine dikkat çekerek, "Merkez, daha fazla mevsimsel iyileşmeyi ön plana çıkarmış durumda. Bununla ilgili eylem planı durumu söz konusu değil. Dolar 2.65 liranın altını görmez. TL'ye tekrar değer kazandıracak bir unsur görünmüyor daha çok çekirdek enflasyon dikkate alınacaktır" dedi.



Uskuay, dolardaki değer kazanımının bir kısmı Yunanistan, bir kısmının da ABD verileri olduğunu ifade ederek, "Yarın ABD'de tarafından gelecek verilerde önemli olacak. Perşembe günü Yunanistan bir kez daha fiyatlandıracaktır. TL'yi daha fazla yukarı taşımak için ABD tarafında Eylül ayının masadan kalkması gerekiyor. Aksi takdirde içerideki koalisyon tartışmaları aşağı yönlü baskıyı daha da artıracaktır. Borsa İstanbul Endeksi yaz aylarını 83-86 bin puan noktasında tamamlar. Yukarı yönlü hareketin biraz daha sınırlı olacağını düşünüyoruz" diye ekledi.