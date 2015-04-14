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Ekonomi

2.68'i de aşan dolar tarihi rekor kırdı

Haftanın ikinci gününde 2.68'yı da aşarak rekor düzeye tırmandı

14 Nisan 2015 12:01

ABD'nin faiz artırımına Haziran ayında başlayabileceğine ilişkin beklentilerle güçlenen dolar, haftanın ikinci gününde 2.6707 liralık rekor düzeye tırmandı.

Küresel piyasalardaki değer kazancıyla da desteklenen dolar 13 Mart'ta 2.6488 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıkmıştı.

Dolar yeni rekor düzeyine çıktıktan sonra erken saatlerde, 2.6680 - 2.6690 lira aralığında hareket ederken, Euro da parite etkisiyle 2.82 liraya dayandı.

Doların, Euro, Japon Yeni, Çin Yuanı, Kanada Doları, Avustralya Doları ve Meksika Pezosu'ndan oluşan başlıca altı para birimine karşı değerini gösteren endeksin 12 yılın zirvesine yakın seyretmesi, lirayı da baskı altına aldı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) ilk faiz artışını bu yıl yaparak diğer gelişmiş ülkelerden faiz konusunda ayrışacağı beklentisi, doların geniş bantta değer kazanmasının ana nedeni olarak gösteriliyor.

FED'in, dünyanın en büyük 10 merkez bankası arasında gelecek 12 ay içinde faiz artırması beklenen tek merkez bankası olması nedeniyle, doların bu gücünü daha uzun süre koruması bekleniyor.

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