Dolar 2,60'a kadar geriledi

ABD’deki perakende verisinin düşük gelmesi sonrası dolardaki düşüş hızlandı. İçeride borsa yükselişe geçti. Sabah 2,63 TL'den açılan dolar 2,6055'e kadar düştü.

Hafta başından bu yana küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışan TL varlıklar, dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasından bulduğu destekle pozitif seyrini devam ettiriyor.

ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından küresel piyasalarda, diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybeden dolar endeksi, yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle dolar/TL son 1 ayın en düşük seviyesi olan 2,6260’a kadar gerilerken, BIST 100 endeksi de yüzde 1 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 86.000 puanın üzerine çıktı.

Perşembe saat 14.00 itibariyle dolar kuru 2,6055 seviyesinde, euro/TL ise 2,9830 düzeyinde seyrediyor.

BIST 100 endeksi, dünkü yükselişiyle son 5 işlem gününde yatırımcısına yüzde 4,5 kazandırırken, dolar yatırımcısı ise yaklaşık yüzde 3 zarar etti. Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi de hafta başından bu yana izlenen düşüşünü devam ettirerek yüzde 9,84'ten yüzde 9,54'e geriledi. Borsa bugün de yukarı yönlü seyrediyor...

FED faiz artırımı gecikebilir

Analistler, ABD’de beklentinin altında kalan verilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentileri ötelediğini, bunun da dolara olan talebi azalttığını ifade ediyor.

BIST 100 endeksinin 86.400 puanı aşması durumunda 87.200 direncinin gündeme geleceğini aktaran analistler, 85.500 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini dile getiriyor.