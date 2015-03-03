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Ekonomi

Dolar 2.5410'la yeniden rekor kırdı

Dolar kuru 2.5410'u görerek, tarihi rekor kırdı

03 Mart 2015 20:32

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların 11 yılın zirvesine yakın seyretmesi ve ekonomi yönetimine dair endişelerle saat 18.24'te 2.5410'a kadar yükselerek yeni zirvesini test etti.

Güne 2,52 seviyesinde cuma günkü rekoruna yakın başlayan dolarda yeni rekor geldi ve dolar 2.5410 TL oldu.

Doların küresel olarak değer kazanması, gelişen ülke para birimlerinde değer kaybına yol açıyor. Dolar endeksi bugün 11 yılın en yüksek seviyesine geldi. Merkez Bankası, Dolardaki yükselişin önüne geçmek için 50 milyon Dolarlık döviz satım ihalesi açtı.

 

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