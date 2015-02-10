Dolar rekorunu yeniledi; 2,5070

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına bu yılın ortasında başlayacağına ilişkin beklentilerle geçen haftanın son günü başlayan yükselişle dün rekor düzeye çıkan ve güne 2.48'in altında başlayan dolar 2,5070'i görerek tarihi bir rekor kırdı.

Dolar psikolojik eşiğin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Dün 2,4994'le rekor kıran dolar/TL bu sabah güne 2.4779 seviyesinden başladı. Kur gün içinde kademeli yükselişle 2,5070'e kadar çıkarak rekor tazeledi. Doların yükselişinde Yunanistan ve Rusya üzerindeki endişeler etkili oldu.

ABD piyasaları açılınca hız kazandı

Cnbce.com’da yer alan habere göre, ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam verileri sonrasında başlayan ve sabah saatlerinde yavaşlayan dolardaki değer kazancı ABD piyasasının açılışı ile birlikte yeniden hız kazandı. Aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri de sabah saatlerindeki olumlu seyir de tersine döndü.

Ukrayna endişeleri

Ukrayna'daki krize çözüm getirilmesi amacıyla yarın Belarus'un başkenti Minsk'te yapılması beklenen toplantı öncesinde gerginlik artarken; Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ülkenin doğusunda düzenlenen roketli saldırılarda çok sayıda ordu personeli ve sivilin yaralandığını söyledi. Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin Ukrayna krizine çözüm getirmeye yönelik toplantısı öncesinde Rus birlikleri Ukrayna yakınlarında tatbikata başlamıştı.

Piyasaların bir kulağı da Yunanistan'da

Öte yandan Euro bölgesi maliye bakanlarının, Yunanistan'a finansal destek konusunda nasıl bir yol izleneceğini görüşmek üzere yarın program dışı bir toplantı yapacaklar. MNSI tarafından kaynaklara dayandırılan bir haberde, Avrupa Komisyonu'nun bazı tavizler içeren bir tasarıyı masaya getireceği, bu plana göre kreditörleri ile olan sorunları gidermesi ve mali yardım sonrası planları üzerinde anlaşma sağlaması için Yunanistan'a altı ay süre tanınacağı belirtildi. Avrupa Komisyonu Yunanistan'ın borç sorununu çözecek resmi bir tasarı olmadığını, ancak bu haftaki euro bölgesi maliye bakanları ve AB liderleri zirvesi öncesinde yoğun görüşme trafiğinin devam ettiğini açıkladı.

Borsada durum ne?

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi XU100 ikinci seansa yüzde 0,02 yükselişle 84 bin 599 puandan başladı. Analistler, BIST 100 endeksinin 83.600 seviyesinin destek, 85.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydediyor.