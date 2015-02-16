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Ekonomi

Dolar 2,45'in altında

Geçen hafta 2,5132 ile rekor kıran dolar haftaya düşüşle başladı

16 Şubat 2015 18:55

Dolar/TL, bankalararası piyasada 2,45 seviyesinin altına geriledi. Geçen hafta çarşamba günü 2,5132 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde de geriliyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, analistler, Ukrayna'da sağlanan ateşkes ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ve dolar/TL'nin düşüşe geçmesini sağladığını belirtiyor.

Bugün bankalararası piyasada güne 2,4619'dan başlayan ve geçen haftanın ikinci yarısında başlayan düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, 2,4458'e kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 2,4470 seviyelerinden işlem görüyor.

Güne 2,8105'ten başlayan avro/TL de avro/dolar paritesindeki yatay seyre karşın 2,7918 seviyesine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 2,7925'den alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 1,1388'i gören avro/dolar paritesi ise 1,14'ün hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

 

Destek olacak

 

Analistler, dolar/TL'de teknik olarak 2.4460 seviyesinin destek olarak takip edileceğini, bu seviyenin altına gerilemesi durumunda 2,4220 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydediyor. Yunanistan ile ilgili haber ve açıklamaların özellikle avro/dolar paritesi üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle kapalı olduğunu, dolayısıyla döviz piyasasında pozitif görünümün korunabileceğini tahmin ediyor.

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