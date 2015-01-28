Dolar 2.38'in üzerine çıktı!

Merkez Bankası'nın dün erken bir faiz indirimine gidebileceği mesajı ardından TL baskı altında kalmayı sürdürürken, dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacaığı faiz kararı öncesi 2.38'in üzerine çıktı. Dolar Aralık ortasından beri en yüksek seviyesini gördü.

TL bugün TSİ 15:30'da gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybına benzer bir kayıpla işlem gördü. Bu sabah yine 2.36'nin hemen zerinde başlayan dolar/TL Aralik’tan beri ilk kez 2.3835'e kadar yükseldi. Kur ayni saatte 2.3822/2.3830 seviyesinde işlem gördü.