Merkez Bankası toplantı kararı aldı; dolar 2,32 liranın altına geriledi

Merkez Bankası 28 Ocak'ta ara Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından 2,40'a dayanan dolar 2,31 liranın altını gördü.

Cnbce.com sitesinni haberine göre, rekorlar kıran dolar, Merkez Bankası'nın açıklamasıyla geriledi. 2,39 liraya kadar yükselerek rekor kıran dolar, Merkez'in 28 Ocak'ta ara PPK toplantısı yapacağı duyurusunun ardından sert düştü.

Dolar, Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından düşüşe geçti ve 2,3082 liraya kadar geriledi. Merkez, toplantı sonrası alacağı kararları 28 Ocak saat 24.00'te açıklayacak.

Euro tarihi zirvede

Euro/TL 3,2723 ile rekor kırdıktan sonra 3,1840'a kadar geriledi. Döviz sepeti (Yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) de 2,8904 ile tarihi yüksek seviyeye çıktıktan sonra 2,7553'te.

Merkez Bankası ek parasal sıkılaştırma yapacağını duyurduğu bugün repo ihalesi açmadı. Merkez, geçen hafta yaptığı açıklamada, ek parasal sıkılaştırma günlerinde faizi yüzde 9 seviyesinde oluşturacağını açıklamıştı. Banka, 23 Ocak'ta hızla yükselen dolar karşısında piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Bankacılar Merkez'in 3 milyar doların üzerinde döviz sattığını tahmin ederken, yapılan müdahale doların rekora koşmasını engelleyememişti.