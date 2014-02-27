Dolar 2,24'le güne başladı

Dolar, yaklaşan yerel seçimlerin etkisi ve Ukrayna'daki jeopolitik risklerle güne 2.24'ün üzerinde başladı. Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2463 TL'den alınan dolar 2,2473 TL'den satılırken, 3,0766 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,0787 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3687 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları 2,2463 2,2473 0,93

Euro 3,0766 3,0787 1,03

Avustralya Doları 2,0000 2,0120 0,6

Kanada Doları 2,0100 2,0190 0,95

İsviçre Frangı 2,5231 2,5269 0,99

Danimarka Kronu 0,4103 0,4119 1,08

İngiliz Sterlini 3,7456 3,7508 1,08

100 Japon Yeni 45,4930 45,5760 -0,58

Norveç Kronu 0,3697 0,3710 1,12

Saudi Riyali 0,5970 0,6002 1,06

İsveç Kronu 0,3438 0,3451 1,17