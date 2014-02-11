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Ekonomi

Dolar 2,20'nin altına geriledi

Dolar bugün TL karşısında 2,1994 seviyesine kadar geriledi

11 Şubat 2014 15:30

Bankalararası piyasada dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2,20'nin altına geriledi.

Dün bankalararası piyasada güne 2,2194 seviyesinden başlayan dolar/TL, gelişmekte olan piyasalara paralel yukarı yönlü hareketini sürdürerek en yüksek 2,2356'yı gördükten sonra günü hemen hemen açılış seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün güne bankalararası piyasada 2,2144 seviyesinden başlayan dolar/TL, en yüksek 2,2213'ü gördükten sonra doların diğer para birimleri ve emtialara karşı değer kaybetmesinin ardından en düşük 2,1994'e kadar geriledi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından döviz piyasasında volatilitenin gün geçtikçe azaldığını ve Türk lirasının istikrar kazandığını belirtiyor. Artık teknik dinamiklerin daha ön planda olduğuna dikkati çeken analistler, bu noktada 2,2050 ve 2,1920 destek seviyelerinin kırılıp kırılmayacağının takip edilmesi gerektiğini kaydediyor.

Analistler, dolar/TL'nin bu bölgenin altında kapanış yapması durumunda 2,16 desteğinin gündeme gelebileceğini, bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise 2,2230 - 2,2270 aralığının tekrar hedefte olacağını tahmin ediyor.

Bugün takip edilecek önemli bir veri olmadığını ifade eden analistler, piyasaların, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in saat 17.00'de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklandığını belirtiyor.

 

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