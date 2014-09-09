T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2.20 seviyesini aştı

Dolar, Türk Lirası karşısında bugün, 2.20'yi aşarak, 27 Mart'tan bu yana en yükseği gördü

09 Eylül 2014 21:10

Dolar bugün gün boyu yükselişi sürdürürken, Türk Lirası karşısında önce 2.18, ardından 2.19 ve son olarak da 2.20'yi aşarak, 27 Mart'tan bu yana en yükseği gördü.

Dolar Endeksi'inin 84 puanı aşması ve bugün en yüksek 84.496 puanı görerek 84.5 sınırına kadar dayanması ile dolar, gelişen ülke para birimleri karşısında güçleniyor.

Dolar TL karşısında bugün 2.20 lirayı görmesinin ardından,  saat 17:05 itibarıyla yüzde 1.41 artışla 2.1999 liradan işlem gördü. Türkiye'de iki yıl vadeli gösterge tahvilin faizi ise 30 baz puan artışla yüzde 9.20'ye sıçramasının ardından yüzde 9.05'e kadar gevşedi. Dolar euro karşısında aynı dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0.22 prim yaparken euro/dolar paritesi böylece 1.2905'e geriledi. Euro/TL kuru ise yüzde 1.05 yükselerek 2.8358 liradan fiyatlanıyor.

 

ETİKETLER

abddolartürk lirasıeuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24