Dolar 2.20 seviyesini aştı

Dolar bugün gün boyu yükselişi sürdürürken, Türk Lirası karşısında önce 2.18, ardından 2.19 ve son olarak da 2.20'yi aşarak, 27 Mart'tan bu yana en yükseği gördü.

Dolar Endeksi'inin 84 puanı aşması ve bugün en yüksek 84.496 puanı görerek 84.5 sınırına kadar dayanması ile dolar, gelişen ülke para birimleri karşısında güçleniyor.



Dolar TL karşısında bugün 2.20 lirayı görmesinin ardından, saat 17:05 itibarıyla yüzde 1.41 artışla 2.1999 liradan işlem gördü. Türkiye'de iki yıl vadeli gösterge tahvilin faizi ise 30 baz puan artışla yüzde 9.20'ye sıçramasının ardından yüzde 9.05'e kadar gevşedi. Dolar euro karşısında aynı dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0.22 prim yaparken euro/dolar paritesi böylece 1.2905'e geriledi. Euro/TL kuru ise yüzde 1.05 yükselerek 2.8358 liradan fiyatlanıyor.