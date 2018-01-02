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Ekonomi

Dolar, 2018'e 'zayıf ton'da başladı

"Şu an ABD Doları'nda kısa ve emtiada uzun pozisyon almaya yönelik net bir duruş var"

02 Ocak 2018 11:45

Dolar, yatırımcıların yıl sonu tatilinden dönmesi sonrasında bu hafta açıklanacak ABD istihdam verisine odaklanmasıyla, bir ayın düşüğüne yakın seviyelerde seyretti. Dolar, saat 08:48 itibarıyla Türk Lirası karşısında 3.7828'den işlem görüyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD Doları, bant içerisinde seyretmekle birlikte, önemli piyasa paralarının çoğu karşısında değer kaybetti. Yatırımcıların dikkati, bu haftanın sonunda açıklanacak olan ABD işsizlik rakamları ve tarım dışı istihdam verisi üzerinde olacak.

Yen, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) geniş para politikasını sürdüreceği yönündeki beklentilerin etkisiyle dolar karşısında zemin kaybetti. Avustralya Doları ise güçlenen demir cevheri ile ABD Doları karşısında yükseldi.

“Dikkatler ABD'nin mali pozisyonu üzerinde ve (yatırımcılar) giderek artan bütçe açığına ve ödemeler dengesine odaklanıyorlar. Şu an piyasada ABD Doları'nda kısa ve emtiada uzun pozisyon almaya yönelik net bir duruş var” dedi.

Doların 10 önemli piyasa parası karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, TSİ 08:25'de yüzde 0.13 ekside 1,157.45 puan oldu.

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