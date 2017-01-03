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Ekonomi

"Dolar 2017'nin ilk yarısında 4 TL'yi aşacak"

Yatırım Bankası Nomura, sıkı para politikaları gelmezse, terör saldırılarının doları artıracağı tahmininde bulundu

03 Ocak 2017 16:40

Yatırım Bankası Nomura, Türk Lirası'nın 2017'nin ilk yarısında 4'ü aşmasını bekliyor.

Nomura Gelişen Piyasalar Stratejisti Henrik Gullberg, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  yeterli derecede yanıt verip TL ikinci yarıda stabilize olmadan önce dolar/TL'yi 2017'nin ilk yarısında 4'ün üzerinde görmeyi bekliyoruz" dedi.

Bloomberg News'in haberine göre, Gullberg şunları söyledi: "Piyasa katılımcıları TCMB'nin enflasyon tehdidini ciddiye aldığına dair sinyaller arıyor. Reel faizleri piyasanın lirada kısa pozisyon almasını engellemeye yetecek kadar yüksek seviyelere çekmek gibi.

Ama şu anda TCMB reel faizlerin gerilemesine izin veriyor, enflasyon TCMB’nin faiz artırımlarından daha hızlı artıyor.

Bu durumun değişmesi gerekiyor ve 2015 başındakine benzer şekilde agresif politika sıkılaştırması görene kadar lira korkunç terör saldırıları gibi kötü haberlerle satılmaya devam edecek. Algı daha destekleyici olduğunda da değer kazanmayacak."

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NomuradolarHenrik GullbergMerkez Bankası

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