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Ekonomi

'Dolar 2016 yılında 3,85'i görebilir'

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dolara ilişkin kritik bir tahminde bulundu

01 Eylül 2015 23:39

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, doların Türk Lirası karşısında önümüzdeki önemde önce 3 lira, 2016 ikinci çeyreğinde ise 3,85 liraya kadar yükseleceğini öngördü.

Morgan Stanley, gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki önümüzdeki dönemde görecekleri seviyelere yönelik tahminlerini paylaştı.

Banka, 31 Ağustos tarihli notunda, dolarda boğa piyasasının henüz bitmediğini ve gelişen piyas/emtia para birimlerinin muhtemelen daha da baskı altında kalacağını kaydetti.

Tahminler 2015 yılının 3. çeyreğinden 2016'nın 2. çeyrek sonuna kadarki dönemler için yapıldı.

Morgan Stanley, bu doğrultuda, dolar/TL kuru tahminini 2015 yılının 4. çeyreği için 2.95'ten 3.00'e yükseltti ve 2016'nın 2. çeyreği için ise 3.63'ten 3.85'e çıkarttı.

Banka ayrıca euro/dolar paritesinde 2015 yılının 4. çeyreği için tahminini 1.05'ten 1.13'e ve 2016 yılının ikinci çeyrği için 1.002den 1.08'e yükseltti.

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