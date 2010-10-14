-DOLAR 2 YILIN ARDINDAN 1,4000 LİRANIN ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - ABD Doları, tam iki yıl aradan sonra tekrar 1,4000 liranın altındaki seviyelere geriledi. Dolar, açılışın hemen ardından bankalararası piyasa ve İstanbul serbest piyasada alışta ve satışta 1,4000 liranın altına indi. En son 14-15 Ekim 2008 günlerinde 1,4000 liranın altında işlem gören dolar, İMKB'nin yanı sıra altın, gümüş gibi yatırım araçlarındaki tarihi rekorları, iki yıl önceki seviyelere dönerek karşıladı. Dün 1,4170 liradan kapanan dolar sabah açılışta 1,4000 lira satış fiyatıyla güne başladı. Bankalararası piyasada da buna yakın seviyeler gözlendi. Açılışın ardından bir miktar daha gerileyen dolar İstanbul serbest piyasada alışta 1,3930 liraya satışta ise 1,3980 liraya indi. Saat 10.00 itibariyle, bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,3900 TL, en yüksek fiyat 1,3940 TL, satışta en düşük fiyat 1,3960 TL, en yüksek fiyat 1,3990 TL düzeyinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4081, sterlin-dolar paritesi 1,5994, yen-dolar paritesi ise 81,27 düzeyinde seyrediyor. -DOLARDA SON ZAMANLARDAKİ SEYİR- Dolar, krizden önce 2008 yılı ağustos ayında 1,1400 lira seviyelerine kadar inmişti. Uzun süredir kalıcı bir yükseliş gösteremeyen dolar, 2009 yılı başından sonra artışa geçerek, daha önce Mart 2003'te gerçekleştirdiği 1,7700 zirvesini aştı. 9 Mart Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak TL karşısındaki rekorunu yeniledi. Ardından gelen Merkez Bankası müdahalesiyle gerileyen dolar yıl ortasına gelindiğinde 2009 başındaki seviyelerine tekrar geri dönmüştü. İstanbul serbest piyasada ise 2009 yılı 1,5000'ün altında 1,4970 liradan tamamlandı. Bu yılın ilk ayını 1,4500-1,5000 bandında kapatan dolar, 3 Şubat Çarşamba gününü 1,4870 lira seviyelerinde tamamladı ve 4 Şubattan sonra yaklaşık iki ay boyunca 1,5000-1,5600 bandında iniş-çıkışlı bir seyir izledi. Haziran ayı başlarında 1,6000'lü seviyeleri gördükten sonra 1,5000-1,5900 lira aralığında yoğunlaşan bir seyir izlendi. Eylül ayı ortalarında ise 1,5000'ün altına inildi.