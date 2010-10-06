Dolar 2 yılın en düşük seviyesinde

T24 - Dolar/TL devam eden girişlerle 1,4250 ile son 2 yılın en düşük seviyesinden açıldı.



Bankalararası piyasada dolar/TL devam eden girişlerle 1,4250 ile son 2 yılın en düşüğünde açıldı.



Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Dün akşam dış piyasalardaki olumlu hava ile bu seviyelere geldik. Geç saatlerde de girişlerin devam etmesi önemli bir seviye olan 1,44'ün aşağı kırılmasını sağladı. İki gün önce düzeltme hareketi diyebileceğimiz 1,44'lerden 1,45'lere gidince 1,44 aşağısında zorlanacağımız belli olmuştu. Ancak devam eden girişlerle dolar/TL 1,42'li seviyelere kadar geriledi" dedi ve ekledi:



"TL kuvvetli duruyor. Sepet bazında senenin en düşük seviyeleriz. Merkez Bankası için sepet bazında 1,70 altı çok arzulanan bir seviye olmayacaktır bence. TL güçlü olsa da TCMB'nin gelecek haftalardaki döviz alım miktarlarındaki ek alım tutarlarını hangi seviyelerde belirleyeceği piyasa üzerinde bir miktar belirleyici olacak. TCMB'den büyük ilave alım gelmediği sürece TL gücünü korumaya devam edecek gibi görünüyor."



Bankalararası piyasada dün spot kapanışta 1,4400/1,4420 seviyesinde olan en iyi dolar alış satış kotasyonları bu sabah ilk işlemlerde 1,4250 seviyelerindeydi. Dolar/TL en son Ekim 2008'de bu seviyeden işlem görmüştü. Euro/dolar paritesi 1,3844 düzeyinde seyrediyor.



Doların önemli para birimleri karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi, Fed'in nicel gevşemeye gideceği beklentisine bağlı olarak devam eden satış baskısının etkisiyle 77,685'e kadar gerileyerek Ocak sonundan beri en düşük seviyeyi gördü.



Daha sonra 77,784 seviyesine kadar toparlanan endeksin seans başlangıcına göre önemli bir değişim göstermedi.