Dolar tarihi zirve yaptı, 2,0097 TL'yi gördü...

Dolar/TL paritesi 2,00'yı aştı. Fed'in varlık alımlarına ilişkin belirsizlik ve güçlü gelen ABD verilerinin etkisiyle doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının ardından Türk lirasında görülen değer kayıpları sürüyor. 9 Ağustos'tan itibaren yükseliş trendini sürdüren dolar/TL paritesi 3 haftalık dönemde yüzde 4'ün değer kazanarak, 1,9194 seviyesinden tarihi zirve olan 2,0097'ye kadar yükseldi. Dün günü 1,9966 seviyesinden kapatan dolar/TL paritesi, bugün açılışta bankalararası piyasada tarihi zirve olan 2,0097'yi gördü.

Asya piyasalarda ise dolar şu anda 2'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Son dönemde ABD Merkez Bankası Fed'in aylık 85 milyar dolarlık tahvil satın alma programını Eylül ayında sonlandırmaya başlayacağı yönündeki endişelerle dolar özellikle gelişen ülke para birimleri karşısında değerlendi.

Bu değer artışından en fazla etkilenen para birimlerinin başında Türk Lirası geldi.

Cumadan bu yana 2 lirayı test eden doların bugünkü yükselişinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye'ye müdahale ihtimalini gündeme getiren açıklamaları etkili oldu.

Borsa düşüşle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne dünkü kapanışa göre 1.142,39 puanlık düşüşle 67.632,63 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışına göre ortalama yüzde 1,66 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 1,73 oranında düşüş kaydetti. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın bugün yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Başçı bugün saat 10.30'da AA Finans Masası'nın canlı yayın konuğu olacak. Başçı'nın açıklamalarının başta döviz piyasası olmak üzere piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 69.000 direncini kırması durumunda pozitif görünümün artabileceğini tahmin ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 2,0050 avro 2,6790 liradan satılıyor.

