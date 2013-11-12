Dolar 2 lirayı geçti

ABD'nin istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından gösterge bono faizleri iki ay sonra yüzde 9'u aştı. Gösterge bono faizinin yükselişi ile birlikte borsada satış baskısı artarken dolar da 2.05 TL'nin üstüne çıktı.

Cuma günü ABD'de 200 bin kişiyi aşan Ekim ayı istihdam verisinin ardından Türkiye'de piyasalarda başlayan satış baskısı yeni haftaya da taşındı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz indiriminin ardından gelişmekte olan ülkelerde başlayan satış baskısı Türkiye'de de hissedildi.

Bu ortamın ilk etkisi Türkiye'de gösterge bono faizleri piyasasında görüldü. Eylül ayında ABD Merkez Bankası (Fed) varlık alımı azaltımını ileri bir tarihe erteleyince yüzde 9'un altına düşen gösterge bono faizi iki ay sonra tekrar yüzde 9'un üstüne çıktı.

Dolar 2.05 lirayı geçti

Yüzde 9,07 seviyesinde seyreden gösterge bono faizleri, borsada da satış baskısını beraberinde getirdi. Faizlerin yükselmesiyle dün (11 Kasım) yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden borsa, bugün de öğle saatlerinde yüzde 1,12 kayıpla 71 bin 333 puanlarında seyretti.

ABD istihdam verisinin ardından yükselmeye başlayan Amerikan Doları 9 Eylül'den bu yana ilk kez bugün 2.05 lirayı geçti. Dolar bugün öğle saatlerinde bankalararası piyasada 2.0525 liradan işlem gördü.