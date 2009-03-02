Dolar 2 liraya yükselebilir

A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, kurun tarihi seviyeleri test ettiğini 1,85'e kadar yükselebileceğini, ileri ki dönemlerde de 2,00 gündeme gelebilir dedi.



A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, yurt dışındaki sıkıntılı sürecin ve ABD'de bankacılık sektörüyle ilgili endişelerin devam ettiğini ifade etti.



Finans sisteminin tam işlemediği sürece piyasaların pozitife dönmesinin çok zor gözüktüğünü belirten Salar, dünya finans sisteminin tam olarak çalışmadığını bunun ABD'deki bankalarda ne boyutta zararların olduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını vurguladı.



Murat Salar, AB ülkelerinin Macaristan'ın yardım isteğine cevap vermemesinin gündem maddesi olacağına dikkati çekerek, bu durumun Türkiye'yi de etkileyeceğinin altını çizdi.



Salar, bu hafta ve önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:



"Bu hafta ve önümüzdeki dönemde yer işgal edecek en önemli konu da ABD'de bankalara uygulanan stres testi. Bu test sonucunda bankalarla ilgili gelebilecek sonuçlar gerilimi artıracaktır. Kalıcı bir toparlanma için ilk şart dünya finans sisteminin tekrar çalışır duruma gelmesidir. Finans sistemindeki tıkanıklıklar artık reel sektörü ciddi manada etkilemeye başladı. Büyüme verileri olsun sanayi üretimleri olsun işsizlik verileri olsun son derece rahatsızlık veren boyutta geliyor."



Türkiye'deki durgunluğun iyice hissedilmeye başlandığını söyleyen Salar, Türkiye'nin ekonomik bir küçülme ile karşı karşıya olduğunu, bu süreçte Merkez Bankası'nın tepki olarak faizleri düşürdüğünü, ancak piyasadaki faiz oranlarının aynı oranda tepki vermediğini kaydetti.



Salar, piyasadaki faiz oranlarının yeterince düşmediğini ve bunun büyük tehlikeler yarattığını vurgulayarak, "Piyasa faiz oranlarının alt tarafında katılık oluşmaya başladı. Çok fazla aşağıya gelemiyor" diye konuştu.



Krizin uzun sürmesi halinde, ilerleyen dönemlerde, ekonomik daralmayla birlikte kamunun gelirlerinin azalacağını bildiren Salar, kurumlar vergisinin şirketlerin karları düştüğü için azalacağını, katma değer vergilerinin ve gelir vergilerinin kişilerin gelirleri düştüğü ve işsizlik arttığı için gerileyeceğini belirtti.



Türkiye’nin borcu yükselecek



Salar, borçlanmaya ilişkin şunları kaydetti:



"Borçlanma tarafında faiz oranları yeterince aşağı düşmezse orta vadede, Türkiye'nin borcunun milli hasılaya oranı yükselecektir. Bu da tekrar unuttuğumuz bazı tartışmaları gündeme getirebilir. Türkiye'nin borçlarının vade yapısının yükselmesi gibi... İthalatta normal vergiler çok yüksek, bunlarla ilgili daralma olduğunda TİM verileri çok düşüyor. Eğer kriz çok uzun sürerse borcun milli hasılaya oranı çok tartışılır. Krizin en hassas olduğu nokta Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine sıçraması, gelişmekte olan ülkelerin bu krize dayanıklılığı ciddi bir şekilde sorgulanmayı başlanırsa ve Türkiye'nin borcunun Milli Hasıla'ya oranı yükselirse ilerde daha büyük sıkıntılar söz konusu olabilir."



Salar, yurt içinde beklenen gelişmelerle ilgili olarak ise bu hafta enflasyon verisinin açıklanacağını, verilerin çok sürpriz gelmeyeceğinisöyledi.



Enflasyon'un düşen bir trendin içerisinde olduğunu belirten Salar, bu durumun talep eksikliğinden dolayı ortaya çıktığını ve dışa bağımlı sürecin devam edeceğini ifade etti.



İleri ki zamanlarda, borsada bilançoların tartışılmaya başlanacağının altını çizen Salar, kurlara ve borsadaki yabancı hisse satışlarına ilişkin şöyle konuştu:



"Kurda önemli yükseliş var. Kur tarihi seviyeleri tekrar test ediyor. 1,72 seviyelerini test ediyor. Bu seviyeleri geçerse daha önce görmediğimiz seviyeler gündeme gelecek. Kısa vadede dolar 1,85'e kadar yükselebilir. İleri ki dönemlerde de 2,00 gündeme gelebilir.



Borsada yabancı satışı Şubat ayında da devam etti. Yatırımcıların Türkiye'den çıkışı gündeme geldi. Yaklaşık olarak yabancı yatırımcıların 300-350 milyon dolarlık satışları gözüküyor. Ocakta da 150 milyon dolarlık satışlar vardı. Yabancı çıkışı devam ediyor."

