Dolar 2 ayın zirvesini gördü

Gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak yükselişe geçen dolar/TL, 3,03'ün üzerine çıkarak iki ayın zirvesini gördü. Güne 3,02'nin üzerinde başlayan dolar 3,03'ü aştı.

NTV'nin haberine göre, Moody's'in not indiriminin ardından başlayan TL'den çıkışlar devam ederken, bu çıkışları karşılayan yerli döviz satışlarının görülmemesi, elinde tuttuğu tahvillere karşılık kendilerini dolar alarak korumaya alan yatırımcılar, yüksek seyreden petrol fiyatları, OHAL'in üç ay daha uzatılmasını TL'nin negatif ayrışmasının başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Öte yandan dün beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği algısı oluşturmasının da kurda yükselişi tetiklediği belirtiliyor.

Diğer taraftan piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının yaklaştığı beklentisi ile Deutsche Bank'a yönelik gelişmeler de yakından izleniyor.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından üretim seviyesinin

kısılmasına dair varılan anlaşmayla beraber dün 51 dolar seviyesini ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Brent ham petrolün varil fiyatı bu sabah ise 10 sent düşüşle 50,79 dolara geriledi.



Petrol fiyatlarındaki artış başta petrol ihracatçıları olmak üzere gelişmekte olan ülke piyasalarına olumlu yansısa da, Türkiye'nin enerji maliyetlerini artırması nedeniyle TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.



Diğer taraftan piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının yaklaştığı beklentisi ile Deutsche Bank'a yönelik gelişmeler etkili oluyor.