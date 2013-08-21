Dolar 1,96'yı gördü, döviz sepeti rekor kırdı

Piyasalarda Fed baskısı devam ederken, dolar içeride 1,5 ay sonra 1,96'ya çıktı. Döviz sepeti de 2,29'u aşarak rekor kırdı.



ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde piyasalar baskı altında kalmaya devam ederken, TCMB'nin bugün döviz satım ihalesi açamayacak olması nedeniyle sepet bazında TL tarihi rekor seviyeye yükselirken, dolar/TL 1.96'yı gördü.

Bir bankanın döviz masası müdürü, "TCMB'nin yarattığı belirsizlik ortamı piyasada baskı yaratıyor. İstisnai günlerde döviz satım ihalesi açamayacak olması sıkıntı" dedi.

TCMB'nin repo ihalesi açmaması ardından dolar/TL kademeli olarak 1.9508'den 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek olan 1.9650'ye, sepet bazında TL ise 2.2833'ten yeni tarihi zirve olan 2.2927'ye kadar yükseldi.

TCMB ek parasal sıkılaştırma uygulaması yapılan günlerde döviz satımı yapmıyor ve bankalara piyasa yapıcısı (PY) repo imkanı üzerinden de fonlama imkanı sağlamıyor.

Dolayısıyla bugün PY'ler dahil, bankalar faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 7.75 seviyesinden repo imkanından yararlanacak.

Başka bir bankanın döviz masası yetkilisi de, "Fed tutanaklarına yönelik beklentilerin kurda baskısı var. Öte yandan TCMB'nin istisnai gün hamlesinin yetersiz görüldüğünü düşünüyorum" dedi.