-Dolar 1,9180, avro 2,4750 lira İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,9140 liradan alınan dolar 1,9180 liradan, 2,4690 liradan alınan avro 2,4750 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,9100 lira olan dolar güne 1,9180 liradan, 2,4810 lira olan avro 2,4830 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,9135 lira, en yüksek 1,9160 lira, satışta en düşük 1,9180 lira, en yüksek 1,9240 lira seviyesinde işlem görüyor.