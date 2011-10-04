-Dolar 1,9020 lirayı da gördü İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Serbest piyasada dolar 1,9020 lira seviyesine ulaşarak Türk Lirası karşısındaki tarihi rekorunu yeniledi. Dün 1,8710 lira ile rekor seviyeden kapanış gerçekleştiren dolar bugüne de hızlı başladı. Sabah açılışta 1,8880 lira ile en yüksek düzeye ulaşan dolar yükselişine devam etti. Öğle saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdüren doların satış fiyatı 1,8900 lira seviyesinin üstüne çıkarak 1,9000 sınırını test etti. Merkez bankasının 140 milyon dolar tutarında döviz satım ihalesini açtığı yönündeki haberlerin ardından bir miktar yatay seyir izleyen dolar daha sonra tekrar yükseldi ve 1,9020 lirayı görerek Türk Lirası karşısında tarihi bir rekor kırdı. Serbest piyasada şu sıralarda doların satış fiyatı 1,9020 liradan, avro ise 2,5050 liradan işlem görüyor. Dolar bankalararası piyasada ise satışta en düşük 1,9020 ile en yüksek 1,9200 lira seviyelerinde bulunuyor.