Dolar 1900, Euro 2472 lira

T24- İstanbul serbest piyasada dolar 1,9000 TL, euro 2,4720 TL'ye yükseldi. Serbest piyasanın kapanış saatinde Kapalıçarşı'da 1,8990 TL'den alınan dolar 1,9000 TL'ye, 2,4710 TL'den alınan euro, 2,4720 TL'den satıldı. Serbest piyasada dolar güne 1,8850 TL, euro 2,4530 TL'den başlamıştı.



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,19'a, bileşik getirisi de yüzde 10,45'e yükseldi.





İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 306 milyon 716 bin 960,34 lira olarak belirlendi.



Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 1,79 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 123,87 puan artarak 51.789,65 puana yükseldi. İkinci seansta 1.047,57 puan azalan endeks günü 50.742,08 puandan kapattı.

Endeks, ikinci seansa 24,45 puan artarak 51.814,10 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 538,42 puan azalarak 51.251,23 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 50.684,01 puana gerilerken, en yüksek olarak 51.814,10 puana çıktı.





İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.830,81 puan azalarak 70.782,79 puana, sanayi endeksi 722,38 puan azalarak 47.232,08 puana, hizmetler endeksi 270,80 puan azalarak 33.985,47 puana geriledi.





Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,52 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,51 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,79 oranında değer kaybetti.





İkinci seansta işlem gören toplam 370 hisse senedinden 41'i değer kazandı, 295'i değer yitirdi, 34 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 801 milyon 157 bin 315 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 462 milyon 887 bin 389 lira olarak hesaplandı.





İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıflar Bankası, Galatasaray Sportif ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



