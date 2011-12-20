Dolar 1,90 sınırında

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Dün 1,9055'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah saat ilk işlemlerde 1,9000 seviyesindeydi.Bankacılar TL'de satış baskısının bugün de sürebileceğini ve Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesinin izleneceğini belirtti.ntvmsnbc'nin haberine göre, piyasaların dün yeni haftaya oldukça olumsuz bir başlangıç yaptığını, yurtdışı piyasalardaki olumsuzluğun özellikle dolar/TL'ye de yansıyarak içeride yerli yatırımcıların da talebiyle birlikte 1,90 seviyesini aştığını söyleyen bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Diğer gelişmekte olan para birimlerinin dolara karşı değerlerine baktığımızda TL'de daha kötü bir performans görüyoruz. Bunu hem yakın zamana kadar daha iyi performans gösteriyor olmamıza ve yılsonuna bağlı kurumsal taleplere bağlayabiliriz. Özellikle yıl sonu yüzünden piyasadaki likiditenin dar olması, kurumsal taleplerin karşılık bulmakta zorlanmasına neden oldu. Dün TCMB iki gün için döviz satım ihalesi tutarını 700 milyon dolar olarak belirledi. Buradaki talepler ve karşılama oranı bugün için önemli. Kurumsal talebin yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda dolar/TL'nin genel olarak 1,90 seviyesi civarında kalması olası gibi görünüyor" dedi.HSBC Stratejisti Fatih Keresteci bu sabah yayımladığı notta, kurumsal kaynaklı döviz talebi nedeniyle TCMB'nin yakından takip ettiği gelişmekte olan 10 ülke para birimine göre TL'nin son iki iş gününde yüzde 1.5 değer yitirdiğini belirterek, TCMB'nin yeni ihale yönteminin de istenildiği ölçüde etki yapmadığına dikkat çekti.Keresteci, "TCMB'nin TL likiditesini sıkmaya devam edeceği, döviz satış ihalesini de yüksek miktarda belirlemesi bekleniyor. Buna rağmen TL üzerindeki baskı sürebilir. Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde faiz artışı baskısı olabilir. Bu nedenle TCMB'nin doğrudan müdahale ihtimalinin de olduğu kanaatindeyiz" dedi.TCMB, 20-21 Aralık'ta ihaleler yoluyla satılacak toplam azami döviz tutarını 700 milyon dolar olarak belirledi. TCMB'nin döviz satım ihalelerine başladığı 5 Ağustos'tan bu yana sattığı tutar 9.31 milyar dolara ulaştı.