"Dolar 1.90 olduğunda 'geziciler ülkeyi batırıyor' diye ne laf yemiştik, şimdi 5'e gidiyor 'her ülkede olur' diyorlar"

BirGün yazarı Hakan Demir, dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş ve bununla ilgili olarak hükümet kanadından yapılan açıklamaları eleştirdi.

"Dolar 1.90 olduğunda 'geziciler ülkeyi batırıyor' diye ne laf yemiştik yav. Şimdi 5 liraya gidiyor, 'her ülkede kur dalgalanması olur' falan diyor adamlar" diyen Demir, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sözlerine "Abdülhamid Han'ın geliştirdiği bir ekonomi paradigması galiba" diye devam etti.

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ile Fitch’in Türkiye ekonomisine dair açıklamaları ve Hazine ihalelerine gelen düşük talep döviz kurunu yeni rekorlara taşımıştı. Gün içinde dolar 4.4744 TL, euro ise 5.3020 TL’yi görmüştü.