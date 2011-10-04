T24 - Euro Bölgesi borç krizi endişeleriyle dolar 1,90 liranın üzerine çıktı. Borsalarda kayıplar sürüyor.



Dolar/TL, Euro Bölgesi borç krizine yönelik devam eden endişeler ve risk iştahında azalma sonucu Euro/dolar paritesindeki düşüşe paralel yeni bir rekor kırdı.



Bankalararası piyasada dolar 1,9020'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü..



Dolar, uluslararası piyasalarda Avrupa'daki borç krizinin küresel ekonomiye belirgin zarar verebileceği hakkındaki kaygılarla önemli para birimleri karşısında 9 ayın zirvesine yakın seviyelerde tutundu.



Euro, dolar karşısında kayıplarını artırarak 1,3159 ile Ocak ortasından beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar endeksi de 79,720'ye kadar yükselerek dokuz ayın zirvesini gördü.



Analistlerin, Euro'nun kısa vadede 1,3040 civarlarını hedefleyebileceğini belirtmelerine rağmen, net kısa Euro pozisyonlarının geçen hafta itibariyle bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması kısa vadede Euro'nun sert değer kaybetmesinin önüne geçebilir.



Euro Bölgesi maliye bakanlarının dünkü toplantıda Yunanistan'ın özel sektör alacaklılarının ek aktif silip silemeyeceğini değerlendirmesi Yunanistan'ın iflasına yönelik endişeleri güçlendiriyor.





Borsalarda ibre aşağı



Borsalarda da kayıplar sürüyor. Avrupa borsalarındaki kayıplara paralel İMKB ilk seansı yüzde 1.34 düşüşle tamamladı. İkinci seansta yüzde 2'nin üzerinde düşüşler var.



Gelişmekte olan borsalar endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 2 yılın yeni en düşük seviyesini gördü. MSCI dünya borsalar endeksi de 15 ayın yeni düşük seviyesine geriledi.





