Dolar 19 ay sonra 6,50'yi geçti

Dünya borsalarında sert düşüşler devam ederken; yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru ise 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü.

Küresel piyasalarda Koronavirüs etkilerine karşı paketler ve tedbirler arka arkaya geliyor. Ancak bu paketler de tansiyonu düşürmeye yardımcı olmuyor.



Dünya gazetesinin haberine göre; dünkü kapanışlarda Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 6,3 gerilerken, son 3 yılda ilk defa kapanışta 20.000 puanın altını gördü. S&P 500 endeksi yüzde 4,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 azalışla günü noktaladı. S&P'deki yüzde 7 düşüş sonrası devre kesici uygulandı.

Dolar/TL 6,50'nin üzerini gördü

Yurt içinde, dün piyasalar kapandıktan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Koronavirüs tedbirlerinin piyasalara yansıması gözlemlenecek.

Dolar/TL kuru ise sabah saatlerinde kısa bir süreliğine de olsa 6,50'nin üzerini test etti. saat 07:59'da 6,5025 seviyelerine yükselen kur sonrasında 6,49'lara geri döndü. Saat 09:50 itibarıyla dolar/TL kuru 6,5066'dan değerleniyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 7,0820 seviyelerinde.

Dolar/TL kuru son olarak 2018 Ağustos ayının son günlerinde 6,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı.

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