Dolar 1,88'i faiz yüzde 11'i gördü

T24 - Dış piyasalarda olumsuz havayla dolar 1,88'i gördü, faiz yüzde 11'in üzerine çıktı.





Euro Bölgesi'nde borç sorunlarına ilişkin hala bir çözüm bulunamaması piyasalarda olumsuz bir havaya neden oluyor.



Dolar bu olumsuz havaya bağlı olarak içeride yükselmeye devam ediyor.



Dün 1,86 düzeyinden kapanan dolar haftanın son işlem gününe 1,87'nin üzerinde başladı. Dolar gün içinde 1,8840'a kadar yükseldi.



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalarda hava pek iyi değil, gevşemesi için hiçbir sebep yok gibi. Borsalar ve diğer gelişmekte olan piyasalar çok kotu hatta TL son 2 gündür diğer gelişmekte olan ülke paralarına göre biraz daha iyi bile durduk ancak mevcut seyirde TL'de de bozulma devam edebilir. Yukarıda ilk direnç olarak 1.8910 seviyesi var. Yurtdışı böyle bozulmaya devam ederse yükseliş görebiliriz" dedi.

Euro eriyor



Euro, Euro Bölgesi borç krizine henüz bir çare bulunamamış olması nedeniyle güvenli liman olarak görülen dolara talebi artırmasına paralel olarak 1,3295 dolara kadar geriledi.



İşlemciler 6 Ekim'den bu yana en düşük seviye olan 1.3295 dolar civarında yüksek alım talebi olduğunu ve talebin bu seviyede güçlü destek sağlayacağını belirttiler.

Faiz yüzde 11'i aştı



Faizde de yükseliş yaşandı. 17 Temmuz 2013 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde bileşik faiz 11.01 seviyesini gördü. Bileşik faizde bu seviye son olarak 31 Temmuz 2009 tarihinde görülmüştü.





