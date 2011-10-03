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Ekonomi

Dolar 1,8710, avro 2,4910 lira İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 21:10

-Dolar 1,8710, avro 2,4910 lira İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Kapalıçarşı'da 1,8640 liradan alınan dolar 1,8710 liradan, 2,4860 liradan alınan avro 2,4910 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8620 lira olan dolar güne 1,8670 liradan, 2,5050 lira olan avro 2,4880 liradan başlamıştı. Dolar serbest piyasada bugün 1,8700 liraya ulaşarak Türk Lirası karşısındaki tarihi rekorunu yenilemişti. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8720 lira, en yüksek 1,8765 lira, satışta en düşük 1,8780 lira, en yüksek 1,8865 lira seviyesinde işlem görüyor.

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