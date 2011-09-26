Dolar 1,86'yı da aştı!

T24

Euro, dolar karşısında 1,3384'ün altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Paritedeki düşüş içeride doların da artmasına neden oluyor.Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, ECB'nin bahsedilen adımları atması durumunda bankaların fonlama sıkıntısının ciddi şekilde azalacağını belirtmesine karşın şöyle devam etti: "Ancak fonlama sıkıntısına yol açan sebepler çözülmediği sürece bu tarz hareketler yine günü kurtarmaya yönelik olacak. Bu yüzden euro/dolar paritesinde kısa vadede 1,36-1,37 aralığına doğru bir yükseliş görebiliriz, ancak Yunanistan konusu netleşmediği sürece bu yükselişin kalıcılığından şüphe duymak gerekir."