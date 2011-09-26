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Ekonomi

Dolar 1,86'yı da aştı!

Bankalararası piyasada dolar 1,86'yı görerek tarihi zirveyi yeniledi...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Küresel büyümeye ve borç krizinin çözümüne ilişkin endişelerle dolar yükselmeye devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar 1,8610'a kadar çıkarak tarihi zirveyi yeniledi.

Euro, dolar karşısında 1,3384'ün altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Paritedeki düşüş içeride doların da artmasına neden oluyor. 

Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, ECB'nin bahsedilen adımları atması durumunda bankaların fonlama sıkıntısının ciddi şekilde azalacağını belirtmesine karşın şöyle devam etti: "Ancak fonlama sıkıntısına yol açan sebepler çözülmediği sürece bu tarz hareketler yine günü kurtarmaya yönelik olacak. Bu yüzden euro/dolar paritesinde kısa vadede 1,36-1,37 aralığına doğru bir yükseliş görebiliriz, ancak Yunanistan konusu netleşmediği sürece bu yükselişin kalıcılığından şüphe duymak gerekir."


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