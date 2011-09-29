-Dolar 1,8600 lirayı aştı İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Serbest piyasada dolar 1,8610 lira seviyesine çıktı. Güne 1,8580 liradan başlayan dolar, yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada şu dakikalarda 1,8530 liradan alınan dolar, satışta 1,8610 liraya kadar yükselerek Türk Lirası karşısında ikinci kez bu seviyeleri gördü. Dolar pazartesi günü kapanış saatlerinde de bu seviyelere çıkarak Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bankalararası piyasada da dolar kotasyonları saat 09.25 itibariyle alışta en düşük 1,8510 lira, en yüksek 1,8540 lira, satışta en düşük 1,8590 lira, en yüksek 1,8630 lira seviyesinde işlem görüyor.