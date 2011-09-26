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Ekonomi

Dolar 1,85'i gördü, rekor tazeledi

Bankalararası piyasada dolar 1,85'i görerek tarihi zirveyi yeniledi. Sadece bir ay önce rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Bankalararası piyasada dolar 1,85'i görerek tarihi zirveyi yeniledi. Sadece bir ay önce rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor.

 
Küresel büyümeye ve borç krizinin çözümüne ilişkin endişelerle dolar yükselmeye devam ediyor.


Bankalararası piyasada dolar 1,8530'a çıkarak tarihi zirveyi yeniledi.


Euro, dolar karşısında 1,3384'ün altına inerek 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Paritedeki düşüş içeride doların da artmasına neden oluyor.



Altında düşüş sürüyor


Sadece bir ay önce rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor.


Spot altının ons fiyatı, yatırımcıların değerli madenleri satarak güvenli liman olarak gördükleri dolar ve ABD Hazine tahvillerine geçmeleri nedeniyle yüzde 4.5 değer kaybederek 1569 dolara kadar geriledi.


Altın, Temmuz sonundan bu yana ilk defa 1,600 doların altına inerken, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 12 düşüşle 27.3 dolara kadar geriledi.



Çeyrek 153 lira


Altın iç piyasada da geriliyor. Altının gramı 93, çeyrek altın 153 liradan işlem görüyor.


Altın fiyatları 22 Ağustos'ta 1911 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.



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