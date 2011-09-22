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Ekonomi

Dolar 1,8500 liraya yaklaştı İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2011 20:35

-Dolar 1,8500 liraya yaklaştı İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı günü 1,8420 liradan kapattı. Sabah açılışta 1,8180 liradan güne başlayan dolar açılışın ardından serbest piyasada 1,8240 lira seviyelerine yükselmiş ve 2009 mart ayında gördüğü 1,8200 seviyesini de aşarak Türk lirası karşısında en yüksek seviyeye ulaşmıştı.  Serbest piyasada gün içinde yükselişi devam eden dolar 1,8460 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Kapanışa doğru bir miktar gerileyen doların satış fiyatı 1,8420 liradan günü kapatarak 1,8500 sınırına dayandı. Serbest piyasada kapanışta avronun alışı 2,4660 lira, satışı ise 2,4730 lira olarak gerçekleşti.  

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