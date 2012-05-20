Dolar 1,85 lirayı geçer mi?

Yunanistan’ın Euro’dan ayrılacağına yönelik endişelerle 4 ayın en yüksek seviyesi 1.84 lirayı test eden dolar/TL’nin bu hafta 1.85 lirayı aşabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, dolardaki hareketin yurtdışından kaynaklandığına dikkat çekti.

Yunanistan ve İspanya başta olmak üzere Euro Bölgesi ülkelerine yönelik kaygılarla yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolara yönelince, içeride de dolar/TL 1.84 lirayı aşarak 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolardaki yükselişin yurtdışı piyasalardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, kurun 1.85 lirayı görebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden ayrılmasının piyasaları tedirgin ediyor. Bunun zararının çok büyük olacağı, ancak asıl ‘yayılma’ riski korkutuyor.

Merkez Bankası’nın kurdaki hareketi yakından takip ettiğini ancak, şu anda 2.0764 seviyelerinde olan kur sepetinin 2.1’e gelmesi durumunda Merkez Bankası’ndan bir hamle beklendiği ifade ediliyor.



‘Sonuç ağır olur korkusu’



Piyasaların Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden ayrılmasının çok ağır sonuçları olmasından korktuğunu belirten T-Bank Baş Ekonomisti Dr. Veyis Fertekligil, “Öte yandan İspanyol ekonomisinde alarm zilleri çalıyor. Çin ekonomisi de yumuşak inişe geçti. Küresel ekonominin 2008’de başlayan kriz sürecinde tekrar çalkantılı bir döneme girdiği görülüyor ve bunun etkileri kısa vadede devam edecek gibi” dedi.



İstisnai gün uygulaması



Bu nedenle piyasalardaki dalgalanmaların bu hafta da devam etmesini beklediklerini kaydeden Fertekligil, “Merkez Bankası’nın istisnai gün uygulamasına geçmemesi veya yeni önlem almaması halinde TL’nin dolar karşısında 1.85 seviyesini test etmesi mümkün. Gösterge tahvilin faizi de yurtdışı kaynaklı olumsuz koşullar devam ederse yüzde 9.50’nin üstünde seyretmeye devam eder. Küresel piyasaların sakinleşmesi ise kur ve faizi bir miktar düşürebilir” yorumunda bulundu.



‘Sepet sınırlı oranda yükseldi’



Yüzde 50 dolar, yüzde 50 euro’dan oluşan sepet ise bir haftada 2.0464’ten yüzde 1.6 yükselişle 2.0764’e yükseldi. Sepet bazında TL, yılbaşından bu yana ise yüzde 3.9 oranında gerilemiş durumda.

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan değerlendirmede dolar/TL’deki yükselişin önemli bir bölümünün parite kaynaklı olduğu ifade edildi. Değerlendirmede şöyle denildi:

“Dolar/TL 4 ay sonra 1.84’ü görürken, haftalık artış oranı yüzde 2.6 oldu. Döviz sepeti ise bir haftada yüzde 1.5 ile sınırlı bir yükseliş kaydetti. Bu durum, dolar/TL’deki yükselişin önemli bir bölümünün parite kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Gösterge faiz ise hafta içinde yüzde 9.74’e kadar yükseldikten sonra haftayı yüzde 9.53 oranında tamamladı.”

İMKB ayrıştı

İMKB endeksinin 26 Ocak’tan bu yana ilk defa geçen hafta 56.500 seviyelerini gördüğü belirtilen değerlendirmede, “Ancak, endeksin haftalık kaybı yüzde 3 ile Brezilya (yüzde -9) ve Rusya (yüzde -10) gibi diğer gelişmekte olan ülke borsalarına göre daha sınırlı. Bu pozitif ayrışmada, petrol ihracatçısı ülkelerin petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilenirken, Türkiye’nin olumlu etkilenmesinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz” denildi.

İntegral Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada da, “İMKB 100 düşen bir kanal içinde hareket etmekte. Kanalın üst seviyesi 58.000, altı 56.100 olarak görülmekte. Yurtdışına bağlı hareket eden İMKB, Yunanistan konusunun biraz soğumasıyla bir nebze nefes alabilir. Piyasalar, haziranın ikinci haftasında yine Yunanistan’ı konuşacak” denildi.