-Dolar 1,8400 liraya geriledi İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar, salı günü kapanışta kırdığı 1,9010 liralık rekora göre yüzde 3,21 oranında değer yitirerek 1,8400 liraya geriledi. Dün yüzde 1,73 oranında gerileyerek 1,8730 liradan kapanan dolar bugüne de düşüşle başladı. Sabah açılışta 1,8720 liradan alınan dolar, özellikle Merkez Bankası'nın 1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satım ihalesi aştığına ilişkin duyurusundan sonra hızla 1,8500 liranın altına geldi. Bir süre sonra 1,8400 liranın altını da sarkan dolar bu seviyede pek kalıcı olamadı. Serbest piyasada, doların yanında diğer döviz türlerinde de düşüşler sürüyor. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarıda saat 11.45 itibariyle alışta en düşük 1,8320 lira, en yüksek 1,8400 lira, satışta en düşük 1,8420 lira, en yüksek 1,8460 lira seviyesinde işlem görüyor.