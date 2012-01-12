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Ekonomi

Dolar 1,8400 liranın altına indi   İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 16:38

-Dolar 1,8400 liranın altına indi   İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı 1,8390 liraya geriledi. Sabah açılışta 1,8570 liradan güne başlayan dolar gün ortasında 1,8480 liraya kadar düşerek 12 Aralık 2012 tarihindeki düzeylerine yaklaşmıştı. Bu seviyelerde de fazla tutunamayan dolar 1,8400 liranın da altına geriledi ve 1,8390 liraya kadar düştü. Dolar en son 8 Aralık 2012'de 1,8320 liradan güne başlamıştı.   Saat 14.25 itibariyle bankalararası dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,8350 lira, en yüksek 1,8400 lira, satışta en düşük 1,8420 lira, en yüksek 1,8470 lira seviyesinde işlem görüyor.

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