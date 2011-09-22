-Dolar 1,8300 lirayı aştı İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı 1,8320 liraya yükselerek, Türk lirası karşısında en yüksek seviyesine çıktı. Dün günü kapanış saatlerinde 1,8040 lira seviyelerine çıkan dolar sabah açılışta 1,8180 liradan güne başladı. Açılışın ardından serbest piyasada 1,8240 lira seviyelerine yükselen dolar 2009 mart ayında gördüğü 1,8200 seviyesini de aşarak Türk lirası karşısında en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Serbest piyasada öğle saatlerine doğru yükselişini sürdüren dolar 1,8320 liraya kadar çıkarak Türk lirası karşısında tarihi seviyesini gördü. Dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,8260 lira, en yüksek 1,8290 lira, satışta en düşük 1,8310 lira, en yüksek 1,8390 lira seviyesinde işlem görüyor. Saat 12.05 itibariyle serbest piyasada dolar 1,8270 alınıp 1,8320 liradan satılırken, avro ise 2,4730 liradan alınıp, 2,4780 liradan satılıyor.