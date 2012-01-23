Dolar 1,82'nin altına indi

T24

Borsalar da artı da



Global piyasalardaki olumlu seyir ve euro/dolar paritesinin 1,30 seviyesinin üzerine çıkmasının etkisiyle dolarda düşüş sürdü.Dolar/TL kotasyonları 7 Aralık'tan bu yana ilk defa 1,82'nin altına indi. Dolar 1,8160 TL'ye kadar geriledi.Dolar geçen yılın son günlerinde 1,9230'a çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Dolar rekordan bu yana yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.Euro, İtalya'nın tahvil getirilerindeki gerileme ve ABD Merkez Bankası Fed'in gevşek para politikası uygulamaya devam edeceği beklentileriyle doların geniş bantta değer kaybetmesine paralel olarak dolar karşısında neredeyse üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.Döviz piyasasındaki olumlu hava kendini hisse senetlerinde de gösteriyor. Küresel piyasalarda artışlar gözleniyor.Avrupa borsalarında yüzde 0.5'i aşan artışlar yaşanıyor. İMKB de yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.