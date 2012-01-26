-Dolar 1,8000 liranın altında İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 1,7940 liraya kadar gerileyerek 15 Kasım 2011 tarihindeki seviyeleri gördü. Kapalıçarşı'da 1,8090 liradan güne başlayan doların satış fiyatı açılıştan itibaren düşüşüne devam etti ve bir süre 1,8050 lira düzeyinde tutunmaya çalıştı. Daha sonra bu seviyelerde fazla direnemeyen dolar fiyatı 1,8000 liranın da altına geriledi ve 1,7990 liraya indi. Serbest piyasada dolar daha sonra Türk Lirası karşısında bir miktar daha değer kaybederek 1,7940 liraya kadar gerileyerek 15 Kasım 2011 tarihindeki seviyeleri gördü. Serbest piyasada dolar saat 12.00 itibariyle 1,7910 liradan alınıp, 17940 liradan satılıyor. Bankalararası piyasada ise işlemler alışta en düşük 1,7850, en yüksek 1,7920 lira, satışta en düşük 1,7940, en yüksek 1,8000 liradan gerçekleşiyor.