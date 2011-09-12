Dolar 1.80 TL'yi geçti

T24 -

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları’nın Türk Lirası satış fiyatı, 2009 Mart ayından sonra ilk kez 1,8000 liranın üstüne çıktı.Cuma günü kapanış saatlerinde 1,7980 liraya kadar çıkarak 1,8000 lira sınırından dönen dolar bugün açılıştan itibaren, hem serbest piyasada hem bankalararası piyasada 1,8000 lirayı aştı.İstanbul serbest piyasada alışta 1,7960, satışta 1,8000 liradan güne başlayan dolar saat 09.30 itibariyle de bu seviyelerini korudu. Serbest piyasada dolar 1,8000 liradan, avro 2,4450 liradan satılıyor.Saat 09.30 itibariyle, bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,7930 lira, en yüksek fiyat 1,7970 lira, satışta en düşük fiyat 1,8010 lira, en yüksek fiyat 1,8050 lira düzeyinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3552, sterlin-dolar paritesi 1,5804, yen-dolar paritesi ise 77,08 düzeyinde seyrediyorDolar, 2009 yılı başından sonra artışa geçerek, daha önce Mart 2003’te gerçekleştirdiği 1,7700 zirvesini aştı. 9 Mart Pazartesi günü 1,8200’lere kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki rekorunu yeniledi. Ardından gelen Merkez Bankası müdahalesiyle gerileyen dolar yıl ortasına gelindiğinde 2009 başındaki seviyelerine tekrar geri dönmüştü.İstanbul serbest piyasada 2009 yılı 1,5000’ün altında 1,4970 liradan tamamlandı. 2010 yılında ise en düşük 1,3900 en yüksek 1,6100 lira seviyelerini gören dolar yıl kapanışını 1,5500 lira seviyesinden gerçekleştirdi.