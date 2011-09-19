Dolar 1,80 liranın üstüne çıktı

T24 - Yunanistan ve Avrupa'nın borç sorununun çözümüne ilişkin bir ilerleme kaydedilmemesiyle devam eden endişeler ve Euro/dolardaki gerileme ile dolar/TL 1,81 seviyesine dayandı.



Ankara’da geçen cuma günü akşam saatlerinde 1,7860 liradan satılan dolar, bugün 1,8130 liradan işlem gördü. Avro ise akşam saatlerinde 2,4680 liradan satıldı. Geçen cuma günü akşam saatlerinde avronun satış fiyatı yine aynı düzeydeydi. Avro-dolar paritesi bugün 1,3602 oldu. Merkez Bankası, saat 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,7985, avronun efektif satışını 2,4580 olarak belirledi.



Bankacılar, Avrupa Birliği, IMF ve Yunanistan arasında yapılması planlanan görüşmenin ileri bir saate ertelenmesinin gün içinde risk iştahında azalmayı tetiklediği ve dolar/TL'de yükselişi hızlandırdığını belirtiyor.



Cuma günü spot kapanış saatlerinde 1,7850 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 1,7936 seviyesindeydi.



Avrupa Birliği ve IMF tarafından kurtarılan Yunanistan, mali yardımın bundan sonraki dilimlerini alabilmek için tasarruf tedbirlerini ve reformları uygulaması yönünde baskı altında bulunuyor.





Avrupa borsalırnda sert düşüş yaşandı



Avrupa’da borsalar, Avrupalı politikacıların Avro Bölgesi’nin borç krizine çözüm getirmede başarılı olamamaları nedeniyle sert düşüşler görülüyor.



Fransa’da Paris Borsası’nın temel göstergesi Cac 40 Endeksi yüzde 3,01 oranında değer kaybederek 2.939,70 puana, Londra Borsası’nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,24 azalarak 5.248,20 puana, Frankfurt Borsası’nda Dax Endeksi yüzde 3,29 azalarak 5.390,39 puana geriledi.



İtalya’da Milano Borsası’nda FTSE MIB Endeksi yüzde 3,22, İspanya’da Madrid Borsası’nda IBEX 35 Endeksi yüzde 2,22, Hollanda’da AEX Endeksi yüzde 2,59, İsveç Borsası’nda OMX 30 Endeksi yüzde 2,58, Yunanistan borsası’nda Athex endeksi yüzde 2,39, Belçika Borsası’nda Bel 20 endeksi yüzde 2,49 oranında değer kaybetti.



Fransız bankaları BNP Paribas hisseleri yüzde 4,66, Societe Generale hisseleri ise yüzde 5,46 oranında değer kaybetti.





Petrol fiyatı



Uluslararası piyasalarda, Avro Bölgesi’nin borç krizi endişeleriyle Batı Teksas tipi ham petrolün ekim ayı teslimi varil fiyatı 85 dolar seviyesine geriledi.



ABD ham petrolünün ekim ayı teslimi varil fiyatı bugün ABD’deki işlemlerde 2 dolar 23 sent azalarak 85,73 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas tipi ham petrolün ekim ayı teslimi Cuma günü 1,44 dolar değer kaybederek 87,96 dolardan kapanmıştı.





Altın geçen haftanın rövanşını aldı



Külçe altının ons fiyatı 1.800 doların üstündeki seyrini sürdürürken, bu ay içinde gördüğü 1.762,50 dolarlık en düşük seviyeye göre yüzde 2,96 değer kazandı.



Ağustos ayını 1.825,93 dolardan kapatan altın, Eylül ayında yaşanan kısa bir durgunlukla 1,8000 doların altına, bu ay içindeki en düşük seviye olan 1.762,50 seviyesine kadar gerilemişti. Daha sonra tekrar yükselişe geçen altın geçtiğimiz haftayı 1.8000 doların üstüne çıkarak 1.811,68 dolar seviyesinden kapattı. Altının onsu şu sıralarda 1.814,60 dolar seviyelerinde seyrediyor.



