Dolar 18 ayın zirvesinden geriledi, petrol düşüşünü 12. güne taşıdı

Uluslararası piyasalarda, dolar 18 ayın en yüksek seviyesinden gerilerken, petrol düşüşünü 12'nci güne taşıyarak rekor kırdı.

ABD endeks vadeli kontratları ve Avrupa hisse senetleri, Asya hisse senetlerinin genelinde görülen düşüşe karşın, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmazlığının çözümüne ilişkin ilerleme olacağı umutları ile önceki seanslardaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ham petrol bu yılın en düşük kapanışına yöneldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Stoxx Europe 600 Endeksi, Vodafone Group Plc'nin çeyrek dönem sonuçlarının beklenenden daha iyi çıkması ile birlikte telekom firmalarının hisselerinde görülen yükselişin öncülüğünde son üç günde ilk kez yukarı yönde hareket etti. Dow Jones, Nasdaq ve Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, hep birlikte, yükseldi. Piyasaların havası, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD ile Çin liderlerinin bu ay yapacakları toplantı öncesi pürüzleri gidermek için ABD'yi ziyaret edeceğine ilişkin haberin ardından iyileşti ve bu haber ayrıca bazı emtia para birimlerini de destekledi. Asya'daki önemli endeksler, Apple Inc.'nin tedarikçilerinin, iPhone üreticisi bu firmanın kötüleşen satış görünümünden dolayı değer kaybetmesi sonrası baskı altında kalmalarının ardından geriledi.



Batı Teksas petrolü (WTI), ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın üretimi azaltma olanını eleştirmesinin ardından düşüşünü 12'nci güne taşıdı ve tarihinin en uzun düşüş serisini daha da uzattı. ABD Hazine tahvilleri yükseldi ve dolar 18 ayın zirvesinden geriledi. Sterlin, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile Brexit müzakerelerinin "son safhada" olduğunu söylemesi ve İngiltere'de ücret artışlarının hızlandığını gösteren veriler ile birlikte son üç gündeki kaybının bir kısmını yerine koydu.



Ticaret endişeleri aylardır piyasalarda etkili oluyor ve ekonomik görünümü bulanıklaştırarak hisse senetlerinde görülen satışların daha da artmasına neden oluyordu. Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Salı Singapur'daki açıklamaları, daha iyimser bir görünümü işaret ederken, piyasalarda genel hava, Fed'in politika normalleşmesi için çizdiği yolda ilerlemesi ve teknoloji hisselerinin dümeye devam etmesi ile birlikte kırılgan kalmaya devam ediyor.



Mainstay Capital Management CEO'sı ,” David Kudla, Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Daima bu herkesçe bilinen endişe duvarı hakkında konuşuyoruz ve bu duvar şimdilerde oldukça yüksek," dedi ve "Çin'le ilgili sorunlar var, büyüme endişeleri. Avrupa ile ilgili sorunlar var, AB ile İtalya arasındaki mücadele ve İngiltere'nin Brexit'e hazırlanması. Karlarda aşağı yönlü eğilim var ve Fed faizi yükseltecek" şeklinde görüş bildirdi.



Diğer taraftan, euro dolar karşısında, İtalya'nın AB'ye revize bütçe sunma süresinin bitmesi ile birlikte, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra toparlandı. İtalya tahvilleri, tahvil ihalesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı. Gelişen piyasa hisse senetleri ve para birimleri yatay seyretti.



Piyasalarda bu hafta izlenecek önemli olaylar şöyle;



- Salı, Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'ya bütçesini revize etmesi için verdiği sürenin son günü.

- Çin'de Çarşamba günü sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri açıklanacak.

- Fed Başkanı Jerome Powell, Dalls Fed'in ev sahipliğini yaptığı bir etkinlikte, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ile ulusal ve küresel ekonomik sorunları tartışacak.

- ABD'de tüketici enflasyonu ekim ayında, eylül'deki gevşemenin ardından muhtemelen yükselecek. Tüketici fiyatları endeksinin söz konusu dönemde, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre önceki aya kıyasla yüzde 0.3 artması bekleniyor.

-Meksika, Filipinler ve Tayland merkez bankaları politika kararlarını açıklayacak.

Hisse senetleri

- S&P 500 endeks vadeli kontratları New York saati ile 07:24'te yüzde 0.7 yukarıdaydı.

- Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.5 tırmandı.

- MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0.1 gerileyerek yaklaşık 2 haftanın en düşüğüne indi.

- MSCI Gelişen Piyasa Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Para Birimleri

- Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

- Euro dolar karşısında yüzde 0.3 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük yükselişini gerçekleştirdi ve son bir haftada ilk kez yukarı yönde hareket etti.

- Japon yeni dolar karşısında yüzde 0.1 düşerek 113.98 seviyesine indi.

- Sterlin dolar karşısında yüzde 0.6 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük yükselişini gerçekleştirerek 1.2931 seviyesine çıktı.

- MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Tahviller

- ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puan düşerek yüzde 3.17 ile bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

- Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puandan az tırmanarak yüzde 0.40'a çıktı.

- İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 1.481'e ulaştı.

- İtalya ve Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizleri arasındaki fark 3 baz puan yükselerek 3.0704 yüzde puanı ile iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Emtia

- Bloomberg Emtia Endeksi yüzde 0.4 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

- Batı Teksas petrolü (WTI) yüzde 1.9 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirerek varil başına 58.78 dolar ile sekiz ayın en düşük seviyesini gördü ve düşüşünü 12'nci güne taşıdı.

- Londra Metal Borsası (LME) bakır yüzde 1.3 ile bir haftayı aşkın sürenin en büyük yükselişini gerçekleştirerek ton başına 6,125.00 dolara çıktı.

- Altın yüzde 0.1 düşerek ons başına 1,199.31 dolar ile yaklaşık beş haftanın en düşük seviyesini gördü ve düşüşünü sekizinci güne uzattı.