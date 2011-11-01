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Ekonomi

Dolar 1,7950 liraya çıktı   İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 12:04

-Dolar 1,7950 liraya çıktı   İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,7950 liraya çıktı. Kapalıçarşı'da dün 1,7590 liradan kapanan dolar 1,7820 liradan güne başladı. Açılışın ardından yükselişini sürdüren dolar 1,7950 lira seviyelerine kadar çıktı. Böylece dolar yaklaşık bir haftalık aradan sonra tekrar aynı seviyelere gelmiş oldu. Saat 09.55 itibariyle serbest piyasada 1,7910 liradan alınan dolar 1,7950 liradan satılıyor. Avronun ise alış fiyatı 2,4670 lira, satış fiyatı ise 2,4720 lira seviyesinde bulunuyor. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,7890 lira, en yüksek 1,7920 lira, satışta en düşük 1,7930 lira, en yüksek 1,7990 lira seviyesinde seyrediyor. Uluslararası piyasalarda, avro-dolar paritesi 1,3777, sterlin-dolar paritesi 1,6031, yen-dolar paritesi de 78,11 düzeyinde seyrediyor.

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