-Dolar 1,7890 liraya geriledi İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 1,7890 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da 1,8090 liradan güne başlayan doların satış fiyatı öğle saatlerine doğru 1,8000 liranın da altına gerilemiş ve 1,7940 liraya kadar inmişti. Öğle saatlerinde 1,7900 liranın üstünde yatay bir seyir izleyen dolar bu seviyenin de altını gördü ve 1,7890 liraya indi. Serbest piyasada dolar saat 15.25 itibariyle 1,7860 liradan alınıp, 17890 liradan satılıyor. Bankalararası piyasada ise işlemler alışta en düşük 1,7780, en yüksek 1,7855 lira, satışta en düşük 1,7875, en yüksek 1,7960 liradan gerçekleşiyor.