T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 1,7890 liraya geriledi   İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 17:43

-Dolar 1,7890 liraya geriledi   İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 1,7890 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da 1,8090 liradan güne başlayan doların satış fiyatı öğle saatlerine doğru 1,8000 liranın da altına gerilemiş ve 1,7940 liraya kadar inmişti. Öğle saatlerinde 1,7900 liranın üstünde yatay bir seyir izleyen dolar bu seviyenin de altını gördü ve 1,7890 liraya indi. Serbest piyasada dolar saat 15.25 itibariyle 1,7860 liradan alınıp, 17890 liradan satılıyor. Bankalararası piyasada ise işlemler alışta en düşük 1,7780, en yüksek 1,7855 lira, satışta en düşük 1,7875, en yüksek 1,7960 liradan gerçekleşiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24