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Ekonomi

Dolar 1,7790 lira seviyesine indi   İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 17:01

-Dolar 1,7790 lira seviyesine indi   İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 1,7790 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da 1,7920 liradan güne başlayan dolar öğle saatlerine kadar yatay bir seyir izledikten sonra tekrar düşüşe geçti. Bir süre 1,7800-1,7850 lira aralığında hareket eden dolar fiyatı daha sonra bu seviyenin de altına 1,7790 liraya kadar geriledi.  Serbest piyasada dolar saat 14.40 itibariyle alışta 1,7760 liradan, satışta ise 1,7790 liradan işlem görüyor. Bankalararası piyasada ise işlemler alışta en düşük 1,7740, en yüksek 1,7770 lira, satışta en düşük 1,7780, en yüksek 1,7830 liradan gerçekleşiyor.

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