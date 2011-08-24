-Dolar 1,7790, avro 2,5730 lira İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7740 liradan alınan dolar 1,7790 liradan, 2,5680 liradan alınan avro 2,5730 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7860 lira olan dolar güne 1,7780 liradan, 2,5790 lira olan avro 2,5640 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7730 lira, en yüksek 1,7780 lira, satışta en düşük 1,7810 lira, en yüksek 1,7830 lira seviyesinde işlem görüyor. -Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 643,61 puan ve ortalama yüzde 1,23 oranında yükseldi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 443,23 puan artarak 53.055,09 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,84 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 200,38 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 643,61 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,23 değer kazandı.