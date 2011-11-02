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Ekonomi

Dolar 1,7760, avro 2,4530 liraya geriledi   İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 19:46

-Dolar 1,7760, avro 2,4530 liraya geriledi   İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 869,90 puan ve ortalama yüzde 1,59 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 991,88 puan artarak 55.721,42 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,81 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 121,98 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 869,90 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,59 değer kazandı.   -Dolar ve avro geriledi- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7720 liradan alınan dolar 1,7760 liradan, 2,4480 liradan alınan avro 2,4530 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7960 lira olan dolar güne aynı fiyattan, 2,4580 lira olan avro 2,4600 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7700 lira, en yüksek 1,7720 lira, satışta en düşük 1,7770 lira, en yüksek 1,7780 lira seviyesinde işlem görüyor.

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