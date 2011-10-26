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Ekonomi

Dolar 1,7750 liraya geriledi İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 13:22

-Dolar 1,7750 liraya geriledi İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,7750 liraya geriledi. Kapalıçarşı'da güne 1,7840 liradan başlayan dolar, Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmayacağını duyurmasının ardından hızla geriledi. Şu dakikalarda 1,7730 liradan alınan dolar 1,7750 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8020 lira olmuştu. Dolar en son bu seviyeleri eylül ayının ortalarında görmüş, gün sonu kapanış ise 1,7710 lira ile 14 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmişti.

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